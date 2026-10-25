ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷವೂ ತುಂಬದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಲು ತಾಳ್ಮೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷವೂ ತುಂಬದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದ ಸ್ವರಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯ ತಬಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ (X) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
ಸ್ವರಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನುಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಾಳವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದ ಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಲಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕೈಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇಂತಹ ಕೌಶಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷವೂ ತುಂಬದ ಮಗು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಶ್ರೀಯ ಸಾಧನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ
ಸ್ವರ್ಶ್ರೀಯ ತಬಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ‘ಸ್ವರ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ತಬಲಾ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಸಂಗೀತದ ತಾಳಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವರಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆಯ ಸಾಧನೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅರಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ 12 ತಾಳಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಠಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ವರ್ಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!