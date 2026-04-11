ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕನಕಗಿರಿಯ ಹಿಂದೂ ಯುವಕ ಕೇಶವ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ತಸ್ಲೀಮಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಜೀವಭಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಜೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ: ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಜೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದ ಘಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದೂ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಹೈದರ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕೇಶವ್ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ತಸ್ಲೀಮಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಕಗಿರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಜೋಡಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನಕಗಿರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಲೀಮಾ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾಹದ ನಂತರ ತಸ್ಲೀಮಾ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕುಂಕುಮ ಧರಿಸಿ, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರುವ ಭಯ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೇಶವ್ ಮತ್ತು ತಸ್ಲೀಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರುವ ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮದೇ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಜೋಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಡವಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಜೋಡಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಯುವಜನರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.