ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 5,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ರಾಜ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಜಲ ಆಪತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಕೃಪೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ನಾಡಿನ ಜೀವನಾಡಿಗಳಂತಿರುವ ಕೆರೆಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ 'ಜಲ ಆಪತ್ತು' ಕಾದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.

ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೆರೆಗಳು!

ರಾಜ್ಯದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 36,000 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,862 ಕೆರೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕೆರೆಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿವೆ.

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಂಕಷ್ಟ

ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದ 539 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು 17 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಅಲೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

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ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮರಣಶಾಸನ

ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 13,627 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿದೆ. 11,170 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 31ರಿಂದ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾಗಿರಲಿ, ಇದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ರೈತರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕೆರೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೀಗಿದೆ 

ಕೆರೆಗಳ ವಿವರಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಒಟ್ಟು
ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು3,81332,38936,202
ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ6165,2465,862
ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿ1,80211,82513,627
ಶೇ. 31-50ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿ79110,37911,170
ಶೇ. 51-99ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿ5824,3774,959
ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳು5824,3774,959
ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳು22562584

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮೋಡ

ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 584 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿವೆ ಎಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಹೀಗೆಯೇ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಮೂಲಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಮಿತಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಜಲ ಯುದ್ಧ' ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.