ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡನ ಒಂದೊಂದೇ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತನಿಗೂ ಲಾಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡನ ಒಂದೊಂದೇ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತನಿಗೂ ಲಾಂಗ್ ತೋರಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪುರೋಹಿತ ಮಣಿಕಂಠ ಶರ್ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆರೋಪ

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಃ ಪುರೋಹಿತ ಮಣಿಕಂಠ ಶರ್ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಜೀವ್​ ಗೌಡನನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ.

ಸೈಟ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ 420 ಕೆಲಸ

4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜೀವ್​ ಸೈಟ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ 420 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ, ಯಾರು ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ’ ಎಂದು ಮಣಿಕಂಠ ಶರ್ಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ರಾಜೀವ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಮಾನಹಾನಿ ದಾವೆ: ಶಶಿ ತರೂರ್‌ಗೆ ಹೈ ನೋಟಿಸ್‌
Related image2
ಇಂದು ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಮೂವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್