ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ರಾಗಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳು ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವನ್ನು ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೋಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಲಾರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ನ.29): ಪಡಿತರದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಗಿಗೆ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳು ಬೆರೆಸಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಧೆಯನ್ನು ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮರಳು ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವೇರ್ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೋಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಅನುರಾಧ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ರಾಗಿಗೆ ಮಣ್ಣು-ಮರಳು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಇದೇ ವೇರ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ರಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದಂಧೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಗಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೋಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಂಡ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ವಶ: ದಾಳಿ ವೇಳೆ ರಾಗಿಗೆ ಮರಳು ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ತೂಕದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ವೇರ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ರಾಗಿಗೆ ಮರಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಬೆರೆಸಿ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.