ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಕಚೇರಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕಂಡು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಮಾ.06): ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕಚೇರಿ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗತಿ ಏನು? ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೇ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ. ರೈತ ಮುಖಂಡ ನವೀನ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಕ್ಷೆ (ಪೋಡಿ ನಕ್ಷೆ) ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಟುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾಪತ್ತೆ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿರಬೇಕಾದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ನವೀನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದು ಜನಸೇವಕರಿಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋ?' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಚೇರಿಗೇ ಬೀಗ ಜಡಿದ ನವೀನ್:
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನವೀನ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಬಂದು ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಚೇರಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನವೀನ್ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಧರಣಿ ಕುಳಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ:
ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಈಗ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೊಪ್ಪದ ಈ ಘಟನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುವಂತಿದೆ. ರೈತನ ಈ 'ಬೀಗ ಜಡಿಯುವ' ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿವೆ.