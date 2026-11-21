ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 12 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಗದುರಹಿತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.21): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಡುವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೈಟೆಕ್ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾರಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ (HSR Layout) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
12 ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ 'ಪ್ರದೇಶವಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ'ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನ್ವಯ, ಒಟ್ಟು 18.02 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 12 ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್
ಗುರುತಿಸಲಾದ 12 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು (ಬೈಕ್/ಸ್ಕೂಟರ್): ಸುಮಾರು 3,355 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು
ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು (ಕಾರುಗಳು): 627ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು
ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ
ವಿಶೇಷ ವಲಯ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್-ಆಫ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರು ಮತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಂತಹ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಳ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?
- ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ: ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ₹15
- ಕಾರುಗಳಿಗೆ: ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ₹30
AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಗಾವಲು – 100% ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಕಣ್ಗಾವಲು:
ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ (Real-Time Tracking): ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು: ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿ (ಯುಪಿಐ/ಡಿಜಿಟಲ್) ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಹಸ್ತಚಾಲಿತ (Manual) ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿದೆ.
'ಪಾರ್ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ
ಪಾರದರ್ಶಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ParkLens India Pvt Ltd) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಕಬಾಡೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ಜನಾರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.