ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ & ಟಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಪಿಜೆಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.19): ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ (ಬಿಎಸ್ಆರ್ಪಿ) ಬೆನ್ನಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಿಜೆಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟೂಬ್ರೊ (ಎಲ್ & ಟಿ) ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ರೈಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ-ರೈಡ್) ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆದಿತ್ತು.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 (ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ-ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ) ಗಾಗಿ, ಎನ್ಸಿಸಿ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, 1,085 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವಿನ 1.2 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ಉಪನಗರ ರೈಲು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ವಯಾಡಕ್ಟ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಂದೇ ಬಿಡ್ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ-ರೈಡ್, ಎನ್ಸಿಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮರು-ಟೆಂಡರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 (ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಾಳ) ಕ್ಕೆ, ಪಿಜೆಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್-ಸಿವಿಸಿಸಿ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವು 263.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಎನ್ಸಿಸಿಯ ಬಿಡ್ 541 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 (ಯಶವಂತಪುರ-ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ) ಕ್ಕೆ, ಪಿಜೆಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ 106.29 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆರ್ಎನ್ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 119.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸಿಇಎಂ ಇಂಡಿಯಾ 205.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. "ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆ-ರೈಡ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಎಲ್ & ಟಿ ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೌಲ್ಯವಾದ 859.97 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು ಏಕೆ?
ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು, ಎಲ್ & ಟಿ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆ-ರೈಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕೆ-ರೈಡ್ ಮಂಡಳಿಯು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನಕ ಮಾರ್ಗ (ಹೀಲಲಿಗೆ-ರಾಜನಕುಂಟೆ) ದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತು.
ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆ-ರೈಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತು. "ಬಿಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ರ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆ-ರೈಡ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಕನಕ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸದ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಲ್ಲ.
ಕೆ-ರೈಡ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ & ಟಿ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 25 ಕಿಮೀ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಮತ್ತು 46 ಕಿಮೀ ಕನಕ ಲೈನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ಭಾರೀ ವಿಳಂಬ ಕಂಡ ಯೋಜನೆ
148 ಕಿಮೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾಲ್ಕು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 40 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.