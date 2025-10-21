ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ – ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ 6 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸೇವೆ, ಇಂದು ಚಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಉಸಿರನ್ನು ತುಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಇಂದು 14 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ, ವೇಗದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ನಗರದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
2006ರ ಜೂನ್ 24ರಂದು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2007ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಅಂದಿನಿಂದ “ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ”ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆಯೇ 2011ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ – ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರದ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಆ ದಿನ ನಗರದ ಜನತೆ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,69,019 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ದು, ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನರು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಆ ಸಮಯದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಎನಿಸಿತು.
ಆರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಕೇವಲ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ – ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಇದ್ದವು
ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ
ಟ್ರಿನಿಟಿ
ಹಲಸೂರು
ಇಂದಿರಾನಗರ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ
ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಈ ಹಂತವು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಿತ್ತು.
ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ
ಇಂದಿಗೆ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಡುಗೋಡಿ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪೂರ್ವ – ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜೀವನಾಡಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೂಲಕ ಮೆಟ್ರೋ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕತೆ ತಂದಿದೆ.
ನಗರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಜನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೃದಯದ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಲಭತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ, ವಾತಾವರಣದ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 14 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಈಗ ಹೊಸ ಹಂತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ, ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್, ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
2006ರ ಕನಸು – 2011ರ ಆರಂಭ – 2025ರ ವಿಸ್ತರಣೆ!
ಮೆಟ್ರೋ ಕೇವಲ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಚಿಹ್ನೆ. ನಗರ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ “ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ” ಇಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.