ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು (BMRCL) ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಾಮಕರಣ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ₹90 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 30 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ‘ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ’ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.21): ರಾಜಧಾನಿಯ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಆದಾಯವನ್ನು (Non-fare box revenue) ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ (ORR) ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಾಮಕರಣ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಶನಿವಾರ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಸ ಹೆಸರು:
ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂತ-2ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ “ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ (PPP) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
₹90 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಳಹರಿವು:
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
₹80 ಕೋಟಿ: ನಿಲ್ದಾಣದ ನಾಮಕರಣ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ.
₹10 ಕೋಟಿ: ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (Skywalk) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೇನು ಲಾಭ?
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಾಂಗಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಅವಕಾಶ:
ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 3,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ:
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜಗ್ಗಿ ಮರ್ವಾಹಾ ಅವರು, "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ನಿಲ್ದಾಣವು ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಲಿದೆ.