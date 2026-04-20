ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ ರೈತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಹಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರುವನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.20): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಬ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಹೊರವಲಯದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವವರು ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮಾರಾಟವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂದಿನಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರ ರಾತ್ರಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು! ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದ ಮೂರೂ ಹಸುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಸುಗಳ ಕಳ್ಳತನ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುಗಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಟೆಂಪೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಖದೀಮರು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕಳ್ಳರ ಈ ಕೈಚಳಕ ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನವಾದ ಹಸುಗಳ ವಿವರ:

ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನವಾದ ಹಸುಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಜೆರ್ಸಿ ಹಸು: 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಹೆಚ್.ಎಫ್ (HF) ಹಸು: 1.2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಮಿಶ್ರ ತಳಿ (HF ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ): 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಮೂರು ಹಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕರು ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬದುಕು ಈಗ ಅಯೋಮಯವಾಗಿದೆ.

ಬೇರೆ ದಂಧೆಯ ಅನುಮಾನ?

ಕಳ್ಳತನವಾದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು (ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ) ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. ಹಾಲನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಈಗ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. "ರಾತ್ರಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಹಸುಗಳು ಮಾಯವಾಗಿದ್ದವು" ಎಂದು ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು:

ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಸು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.