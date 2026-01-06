ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾಧನವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಟೆಂಪಲ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಪಕರಣವು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.6): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಹಣೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಲೋಹದ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 'ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್' ಅಥವಾ 'ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್' ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗೋಯಲ್ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಸಾಧನ? ಇದರ ಹೆಸರೇನು?
ಈ ಸಾಧನದ ಹೆಸರು 'ಟೆಂಪಲ್' (Temple). ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನ: ಈ ಸಾಧನವು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು (Brain Blood Flow) ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (Real-time) ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ: ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತ: ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಜೊಮಾಟೊದ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 'ಮೂಲಮಾದರಿ' (Prototype) ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಗುರುತುಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ, ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಈ 'ಟೆಂಪಲ್' ಸಾಧನದ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.