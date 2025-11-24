ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಪತನವಾಗಿ ದುರಂತ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಪೈಲಟ್ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರು ಕಾಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಲ್ ಪತ್ನಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆ
ನ.21ರಂದು ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಮಾಂಶ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ನಮಾಂಶ್ ಮಡದಿ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾಗಿ
ಈ ವೇಳೆ ಐಎಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮಾಂಶ್ ಮಡದಿ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಜತೆಗೆ ಪತಿಗೆ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.