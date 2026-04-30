ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಲ್ತಾನಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದರ ಡಿಜೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರ 140 ಕೋಳಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮಾಲೀಕರು ಡಿಜೆ ಆಪರೇಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಾವಿಗೆ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನ್ನು ಡಿಜೆ ಅಬ್ಬರ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆಂದ. ಡಿಜೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸವಿಯುವ, ಅದಕ್ಕೆ ನರ್ತಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಡಿಜೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ನಡುಸುವುದೋ ಅಥವಾ ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದೂ ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ವೃದ್ಧರು, ರೋಗಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರಿಗೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಡಿಜೆ ಅಬ್ಬರ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇದೀಗ ಕೋಳಿಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ತಂದಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.
ಕೋಳಿಗಳ ಸಾವು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಲ್ತಾನಪುರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲಾದ ಜೋರಾದ ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತವು ಹತ್ತಿರದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 140 ಕೋಳಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಡಿಜೆ ಆಪರೇಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಂದು ಕುಡ್ವಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ರಾಮ್ ಭದ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುಲ್ತಾನಪುರದ ದರಿಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಡಿಜೆ ಆಪರೇಟರ್ ಕವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಿದರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಂಪನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ
ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಂಪನಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದವು. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕ ಸಬೀರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಠಾತ್ ಭಯವು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು 140 ಕೋಳಿಗಳು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿವಿಒ) ಪ್ರಮೋದ್ ಶರ್ಮಾ ಕೋಳಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ವರದಿಯು ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕುಡ್ವಾರ್ ನಿವಾಸಿ ಡಿಜೆ ಆಪರೇಟರ್ ಕವಿ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಶಬ್ದದ ಮಟ್ಟವು ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೇ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.