ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರಂತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ 1382 ರ ಎಂಜಿನ್ ಭಾನುವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೇಕಾಫ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೂಸ್ಟನ್‌ನ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಎಫ್‌ಎಎ) ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್‌ಬಸ್ ಎ 319 ನಲ್ಲಿದ್ದ 104 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 5 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. FAA ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:35 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ 1382 ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಟೇಕ್‌ಆಫ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

FOX 26 News ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಸ್ಟನ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸೂಚಿಸುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೂಸ್ಟನ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಎಫ್‌ಎಎ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ:

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ . ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಜನರಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 64 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾಹುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಯು ಭದ್ರತೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.

