Mass casualty event: Washington DC: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಬಳಿಯ ರೇಗನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ಡಿಸಿಎ) ಬಳಿ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಿಎಸ್‌ಎ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಏರ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 60ಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಎ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

‼️Mass casualty event: Washington DC



Searches underway as an American Airlines plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan Airport Washington D.C.



