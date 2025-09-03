ಯುಪಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೀತಿ 2025: ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ECMP-2025 ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಯುಪಿ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಯುಪಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೀತಿ 2025: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೀತಿ-2025 (UP ECMP-2025) ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೂ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಯುಪಿ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ
UP ECMP-2025 ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಪಿಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ. ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಯುಪಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೀತಿಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ (ECMS)ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಯುಪಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ನೀತಿಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುರಾಗ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗ 1.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ 11 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಫ್ತು 1,500 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಯುಪಿ ಈಗ ದೇಶದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
UP ECMP-2025 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಪಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಗಾಗಿ ವಿಭಜನಾ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 5,000 ರೂ.ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಶೇ.1ರಷ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ವಿಭಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.