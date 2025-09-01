ಕಾನ್ಪುರದ ಪುಟ್ಟ ಮಾಯರಾ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಚಾಕಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮಾಯರಾ ಕುಟುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಮಾಯರಾ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಭೇಟಿ: ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ‘ಜನತಾ ದರ್ಶನ’ದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಮಾಯರಾ ತಾಯಿ ನೇಹಾ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಮಾಯರಾಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. “ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀಯಾ?” ಅಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಾಯರಾ ಥಟ್ಟನೆ “ಡಾಕ್ಟರ್” ಅಂದ್ಲು. ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಮಾಯರಾಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಏನಾಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು
‘ಜನತಾ ದರ್ಶನ’ದಲ್ಲಿ ಮಾಯರಾಳ ತಾಯಿ ನೇಹಾ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಸಿಎಂ ಮಾಯರಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ “ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ? ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀಯಾ?” ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಾಯರಾ “ಡಾಕ್ಟರ್” ಅಂದ್ಲು. ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ನೋಡಿ ಸಿಎಂ ಚಾಕಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ
ಮಾಯರಾ ಕುಟುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು, ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಮಾಯರಾಳ ತಾಯಿ ನೇಹಾ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಎಂ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಶೀಲತೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಶ್ಲಾಘಿಸಿತು.
ಮೊದಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಸಿಎಂ
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಎಂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.
- ಮುರಾದಾಬಾದ್ ನ ವಾಚಿ: ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಚಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ‘ಜನತಾ ದರ್ಶನ’ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಮೂರು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರ್ ಟಿಇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು.
- ಗೋರಖ್ ಪುರದ ಪಂಖುಡಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ: ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಪಂಖುಡಿ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಪಂಖುಡಿ ಓದು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ‘ಜನತಾ ದರ್ಶನ’ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಮಾಯರಾ, ವಾಚಿ ಮತ್ತು ಪಂಖುಡಿ ಕಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.