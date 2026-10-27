ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಮೊಸಳೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮಾಂಸ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಮೊಸಳೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮಾಂಸ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವುದು ಅವರು ಏನು ತಿಂದರು ಎಂಬುದರ ಮೇಲಲ್ಲ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮಾಂಸ ಸವಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್ ಪತ್ನಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವೈರಲ್ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸತ್ತ ಮೊಸಳೆಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ವಿಡಿಯೋಗೆ “ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊಸಳೆ ಮಾಂಸ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರಜೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಉಲ್ಲೇಖವಿರಲಿಲ್ಲ!
ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ರಜೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅನುಮತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಮಾಂಸ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.