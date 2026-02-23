ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ 'ಇ-ನೋಸ್' ಮತ್ತು 'ಇ-ಟಂಗ್' ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಲ್ಯಾಬ್, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ತಿರುಮಲ (ಫೆ.23): ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀವಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ವೈ. ಸತ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲ್ಯಾಬ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
60 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ತುಪ್ಪ, ಗೋಡಂಬಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 60 ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ 'ಇ-ನೋಸ್' ಮತ್ತು 'ಇ-ಟಂಗ್': ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ “E-Tongue” (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಾಲಿಗೆ) ಮತ್ತು “E-Nose” (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮೂಗು) ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವು ತುಪ್ಪದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.
ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳಿರಲಿವೆ. ಇವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 200 ಬಗೆಯ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಭಾರಲೋಹಗಳು (Heavy Metals), ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ (Antibiotics) ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಿವೆ.
ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?
ತಿರುಮಲದ 12,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದ್ವಿಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿಯ 40 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದ
2024ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬಿಐ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು (SIT) ನೇಮಿಸಿತ್ತು.
SIT ವರದಿ: 2019 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು SIT ವರದಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ: ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (TDP) ಮತ್ತು ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರಚಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟಿಡಿಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಜಗನ್ ಪಕ್ಷವು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2024 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ (FSSAI) ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ 23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೆ.