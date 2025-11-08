SC Urges Central Govt to Reform Land Laws Replace British Era Registration System ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.8): ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ಕಾಲದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೌಕಟ್ಟು ಗೊಂದಲ, ಅದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರ ಪೀಠವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವು ಇಂದಿಗೂ ಕಾನೂನಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 2008 ರ ಬಿಹಾರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 19 ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು.
ಭೂ ನೋಂದಣಿ ಕಷ್ಟ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯ
'ಭೂ ನೋಂದಣಿಯ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಸರಿಸುಮಾರು 66% ನಾಗರಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುಪಾಲು ಭೂ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು, ವಿಳಂಬಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿಘಟಿತ ನಿಯಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಬ್-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ತೊಡಕಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೆನೆರಿಕ್ ದಾಖಲೆ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ದೋಷಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, 1882 ರ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ; 1908 ರ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ; 1899 ರ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಕಾಯ್ದೆ; 1872 ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ; 2000 ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ; ಮತ್ತು 2023 ರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.