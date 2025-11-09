ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಅಹಿಂದು" (ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲದವರು) ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.9): ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ "ಜವಾಬ್ದಾರರು" ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಅಹಿಂದು" (ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲದವರು) ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ '100 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಘ ಪಯಣ: ಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳು' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ ಭಾಗವತ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
"ಸಂಘ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಾಗ, ಅದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು, ಸಂಘಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೋ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವತ್, ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದಲ್ಲ; ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು? ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದು ಇಲ್ಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ "ಅಹಿಂದು" ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭಾಗವತ್, ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು "ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರ ವಂಶಸ್ಥರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ತಿಳಿದಿದ್ದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅಹಿಂದು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ತಾನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಎಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಇದು ನಾವು ಇಂದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕು
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು. "ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಗತಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಭಾಗವತ್, ಸಂಘಟನೆಯು ಸುಮಾರು 60-70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಷೇಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಎರಡು ನಿಷೇಧಗಳಿದ್ದವು. ಮೂರನೆಯದೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಷೇಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧಗಳು, ಟೀಕೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಘ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ
ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾಗವತ್, "ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಘವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು, ಸಂಘವು ನಾಶಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ, ಪೂರೈಸಲು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ." ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು, "ನಾವು ಭಾರತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದರೆ - ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಾವು ಏಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಏಕತೆಯ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ." ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಮೊದಲ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತರಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಎಂದರು.
"ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದೇ ಏಕರೂಪದ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ... ಎಲ್ಲಾ 142 ಕೋಟಿ ಜನರು ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇತಿಹಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.