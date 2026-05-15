ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಯುಎಇ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳಕಾಲ ಆರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅನನುಕೂಲಗಳು ತಲೆದೋರಿರುವ ನಡುವೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯ ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಯುಎಇಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಹಲವಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು.
ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸದ್ಯ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ಥಿರ ಕಚ್ಚಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಅಬುಧಾಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಕಂಪನಿ (ADNOC) ಭಾರತದ ಭೂಗತ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಏಕೈಕ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಯುಎಇ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೃತ ಕಚ್ಚಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಆಮದುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಆಘಾತಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOCL) ಮತ್ತು ADNOC ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಇದು ಯುಎಇಯಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ, ಆದ್ಯತೆಯ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ LPG ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆಳವಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ವಡಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಗು ದುರಸ್ತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಇದು ಭಾರತದ ಕಡಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಡಗು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುಎಇ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಆರ್ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ, ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.