08:23 AM (IST) Oct 06

India News Live 6th October: ಡಾರ್ಜೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 23 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ!

Darjeeling Floods Kill 23 After 300mm Rain in 12 Hours  ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜೀಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 23 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Read Full Story
07:58 AM (IST) Oct 06

India News Live 6th October: ಪಿಒಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೋಣೆ ಇದ್ದಂತೆ, ವಾಪಾಸ್‌ ಪಡೀಬೇಕು - ಆರೆಸ್ಸೆಸ್‌ ಮುಖಸ್ಥ ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್‌

RSS Chief Mohan Bhagwat Calls for PoK Retake Amid Pakistan Minister's Anti-India Threat ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವು (ಪಿಒಕೆ) ಭಾರತದ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನು ಮರುವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Read Full Story
07:49 AM (IST) Oct 06

India News Live 6th October: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 2 ಕಳಪೆ ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧ ಪತ್ತೆ: ಆಗಸ್ಟಲ್ಲೇ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಡಿಎಸ್‌ಸಿಒ) ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

 

Read Full Story