Lion Escapes from Chennai Zoo: ಶೆರಿಯಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹವೊಂದು ಚೆನ್ನೈನ ವಂಡಲೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಗ್ನಾರ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ
ಶೆರಿಯಾರ್ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಾರದೇ ಹೋದಾಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಝೂವಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಂಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಝೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಸಿಂಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಝೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೇಯಾರ್ ಎಂಬ ಐದು ವರ್ಷದ ಸಿಂಹವನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿಂಹವನ್ನು ಸಫಾರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಅದು ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಶೋಧಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಈ ಶೆರ್ಯಾರ್ ಸಿಂಹ ಸಫಾರಿ ವಲಯದೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಹ 50 ಎಕರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಂಹದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವನು ತನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಳೆಯ ಸಿಂಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಫಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಐದು ಮೀಸಲಾದ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಡಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮೆಶ್ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದ್ದರು.
ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ್ಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಸಫಾರಿ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು, ಸಿಂಹದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 'ವೈಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮೃಗಾಲಯ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
