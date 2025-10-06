Gold & Silver Prices to Crash 35-50% Soon ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,000 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ $50 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.6): ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ PACE 360 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ಗೋಯೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ $2.4 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆಯು "ದೈತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುಳ್ಳೆ"ಯ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಗೋಯೆಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹುಚ್ಚುತನದ ಪಾರ್ಟಿ" ಎಂದು ಗೋಯೆಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕುಸಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅದರ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 30-35ರಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ರಾಲಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೋಯೆಲ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. "ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಂತರ ನಡೆಯುವುದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರಾಟದ ಅಲೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 30–35% ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಗೋಯೆಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು, 2007–08 ಮತ್ತು 2011 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಲಿಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 45% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. "ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35% ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನ
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು $2,600–$2,700 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಜಾಗತಿಕ ಮಂದಗತಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಗೋಯೆಲ್ ಹೇಳಿದರು, ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕಗಳು, ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕೋಚನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಾದರೂ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಿಕೆಯು ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋಯೆಲ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. "ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಖರೀದಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಳವಾದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.