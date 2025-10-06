India-Bangladesh Relation: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಮೀನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತ-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.6):ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನುಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜಾತಿಯ ಮೀನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂನಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ನದಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಂಗ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಿಲ್ಸಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೀನು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಯುರೇಷಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಲ್ಸಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೌಕಾಪಡೆಯು 17 ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಡಲ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,200 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $18.40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನುಗಾರರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲ ಗಸ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಗಂಗಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಡೆಲ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನಿನ ಉಳಿವಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಯಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ಹಿಲ್ಸಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡ ನಂತರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟವು. ಈ ವರ್ಷ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತಕ್ಕೆ 1200 ಟನ್ ಹಿಲ್ಸಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಯಕರು ಭಾರತವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.