ನವದೆಹಲಿ (ಅ.6): ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದೈನಂದಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಗಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂಬೈನಿಂದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿಲ್ಲ
"ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ದೀಪಾವಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದೈನಂದಿನ ವಿಮಾನಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ದೈವಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇಬೋಜೊ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.