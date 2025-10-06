Lawyer Attempts to Attack CJI BR Gavai in Supreme Court ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿಆರ್ ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.6): ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಬಿಆರ್ ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಜೆಐ ಬಿಆರ್ ಗವಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಕೀಲರು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶೂ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಕೀಲನನ್ನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ವಕೀಲರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಕೀಲರು "ಸನಾತನ ಕಾ ಅಪ್ಮಾನ್ ನಹಿ ಸಹೇಂಗೆ" (ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಸಿತು ಎಂದು ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಿಜೆಐ
ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೂ, ಸಿಜೆಐ ಸಂಯಮದಿಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಾಜರಿದ್ದವರು ಗಮನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬೇಡಿ. ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಯು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನೊಳಗಿನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಆಕ್ರೋಶ: ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸುಪ್ರೀಂ ಸಿಜೆಯವರ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಜೆಯವರು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದವರು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಇಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.