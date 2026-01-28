Ajit Pawar Death ಇಂದು ಜನವರಿ 28 ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ವಿಮಾನ ಪತನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬ ತೆರಳಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್ಸಿಪಿ) ನಾಯಕ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ, ವಿಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಾಂತ್ರಕ ದೋಷದಿಂದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ವಿಮಾನವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ, ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಮಗ ಜೈ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಪಾರ್ಥ್ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪವಾರ್ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಜುಲೈ 22, 1959 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹ್ಮದ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಯೋಲಾಲಿ ಪ್ರವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಅನಂತರಾವ್ ಪವಾರ್ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ 1982 ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅವರಿಂದ ರಾಜಕೀಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು.