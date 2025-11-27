ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಯಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.27): ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಕ್ಕಿನ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್, ದುಬೈನ ನಯಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ವಲಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ಕಾರವು 20% ನಿರ್ಗಮನ ತೆರಿಗೆ, ಮಹಲು ತೆರಿಗೆ, ನಿವಾಸೇತರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ 40% ನಿರಂತರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿವೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರವೂ, ಮಿತ್ತಲ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ, ಇದು £300 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ತಾಜ್ ಮಿತ್ತಲ್" ಮನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ, ಇದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಕ್ವಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅಮೃತಶಿಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ದುಬೈ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ಯಮಿ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. "ಶೂನ್ಯ ಆನುವಂಶಿಕ ತೆರಿಗೆ" ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದುಬೈನ ತೆರಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ, ಎಮಿರೇಟ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ನಯಾ ಐಸ್ಲೆಂಡ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ದುಬೈನ ಜುಮೇರಾ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಯಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದ್ವೀಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅದರ ಕಡಿಮೆ-ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆತಿಥ್ಯ ಅಂಶವೂ ಇದೆ: LVMH ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆವಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮೈಸನ್. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ದರ್ಜೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು TOI ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಯಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿವಾಸವನ್ನು ನೇರ ಖಾಸಗಿ ಬೀಚ್ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಇಡೀ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕಡಲ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವರಿಗೆ, ಮೀಸಲಾದ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಮರೀನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಯಾ ದ್ವೀಪವು ಏಕಾಂತತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2029 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಯಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಮನೆ 21,000 ರಿಂದ 48,000 ಚದರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು AED 45 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 109.3 ಕೋಟಿ) ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹಂತ ಹಂತದ ಪಾವತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 4% ದುಬೈ ಭೂ ಇಲಾಖೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು, ಖರೀದಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳ UAE ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ET ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಯಾರು?
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಜಾಗತಿಕ ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಅವರು ಚೀನಾದ ಹೊರಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
1980 ಮತ್ತು 1990 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರ 2006 ರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ವಿಲೀನವು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ.