ಕೇರಳದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ 'ಒತಲಂಗ' (Cerbera odollam) ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಲು ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆರ್ಬೆರಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇರಳದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಮರ, ಗಿಡದ ತುಂಬಾ ಹಸಿರೆಲೆ, ಬಿಳಿ ಹೂಗಳು ಮರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಥವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತ ತಲೆ ಎತ್ತಿನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಿಡದ ತುಂಬಾ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೋಡೋಕೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಎಂಬುದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ! ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಬಲ್ಲ ವಿಷ! ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ರುಚಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿ ತಿಂದಿರೋ ಕತೆ ಮುಗಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ! ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಸಿರು ಅದೆಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವೇ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು ಕೇರಳದ ಈ ನಿಗೂಢ, ವಿಷಕಾರಿ ಮರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾವುಗಳು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿದೆ. ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು.
ಒತಲಂಗ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬಿಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ!
ಕೇರಳಿಗರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮರವನ್ನು ‘ಒತಲಂಗ’ (Othalanga) ಅಂತಾ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಬೇರೆಯಿದೆ. ಈ ವಿಷಾಕಾರಿ ಮರದ ಹೆಸರು Cerbera odollam ಎಂದು. ಈ ಮರದಿಂದಾಗಿ, ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಸಾವುಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮರಕ್ಕೆ 'ಸಾವಿನ ಮರ' ಆತ್ಮ೧ತ್ಯೆಯ ಮರ ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬಿಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದರ ಅದರ ವಿಷಕಾರಿ ಗುಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಲಿ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರಿಗಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಊಹಿಸಬಹುದು.
2004ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಥ್ನೋಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒತಲಂಗ ಮರವು ಅಪೋಸೈನೇಸೀ (Apocynaceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಹಲವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಯವಾನ್ ಗೈಲಾರ್ಡ್, ಅನಂತಶಂಕರನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಬೆವಲೋಟ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಮರದ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬೆರಿನ್ (Cerberin) ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.