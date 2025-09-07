2025ರ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ರುದ್ರಾಸ್ ಮೀರತ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ 2025: ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ನ ಸಂದರ್ಭ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ “ಯೋಗಿ-ಯೋಗಿ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಖರಿತವಾಯಿತು.
ಕಾಶಿ ರುದ್ರಾಸ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀರತ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು, ನಾಯಕ ಮಾಧವ್ ಕೌಶಿಕ್ ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಧರಿ (37) ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಡ 144 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಕಾಶಿ ರುದ್ರಾಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಮೀರತ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ನಾಯಕ ಕರಣ್ ಶರ್ಮಾ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ 61* ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. 16ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಕಾಶಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ
- 2023: ಕಾಶಿ ರುದ್ರಾಸ್
- 2024: ಮೀರತ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್
- 2025: ಕಾಶಿ ರುದ್ರಾಸ್
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯವರ ಸಂದೇಶ: ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ ಯುಪಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 25 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ, ಇದರ 70% ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಯುಪಿಸಿಎಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಡಿಎಂ ಚೌಹಾಣ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.