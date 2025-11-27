ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ADR) ವರದಿಯು ದೇಶದ 4,092 ಶಾಸಕರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಾಗ್ ಶಾ ₹3,383 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ.ಬಂಗಾಳದ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಧಾರ ಕೇವಲ ₹1,700 ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ

ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ADR) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ 4,092 ಶಾಸಕರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡ ಶಾಸಕರ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರವಿದೆ.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಸಕ ಯಾರು?

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಪೂರ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರುವ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹3,383 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಪ್ 5ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರು!

ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಇದ್ದು, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (₹1,413 ಕೋಟಿ), ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ (₹1,267 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ (₹1,156 ಕೋಟಿ) ಇದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿಯ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು (₹931 ಕೋಟಿ) ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಧಾರ ಕೇವಲ ₹1,700 ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ADR ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 31 ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ₹14,179 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 27 ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸಹ ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಾಸಕರನ್ನು (1,653) ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಸಂಪತ್ತು ₹15.89 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 646 ಶಾಸಕರ ಸರಾಸರಿ ಸಂಪತ್ತು ₹26.86 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ದೇಶದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಗಾಧವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.