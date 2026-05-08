10:16 AM (IST) May 08

India Latest News Live 7 May 2026ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಹಳೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಎಂಕೆ ಕಿಡಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಡೆಯನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದು ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಎಂಕೆ, 'ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದೆ' ಎಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ.

Read Full Story
10:16 AM (IST) May 08

India Latest News Live 7 May 2026ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಹನಿಟ್ರಾಪ್, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಭೀತಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಮ

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹನಿಟ್ರಾಪ್, ಸಂಭಾವ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕಳ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸುಂದರ ಯುವತಿಯನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಆಟಗಾರರು, ತಂಡದ ಸ್ಟಾಫ್‌ಗಳ ಹೊಟೆಲ್ ರೂಂಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.

Read Full Story
09:44 AM (IST) May 08

India Latest News Live 7 May 2026West Bengal fish pond conflict - ಚುನಾವಣಾ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೀಗ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೆರೆಗಳ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೆರೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
Read Full Story
08:34 AM (IST) May 08

India Latest News Live 7 May 2026ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ? ಖರ್ಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ ಪರ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದು, ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್‌ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್‌ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Read Full Story
07:36 AM (IST) May 08

India Latest News Live 7 May 2026ಪ.ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆ - ಮಮತಾಗೆ ಗೌರ್ನರ್ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್, ದೀದಿ ಈಗ ಬೀದಿಗೆ!

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಮತಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Read Full Story
07:29 AM (IST) May 08

India Latest News Live 7 May 2026108 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೇಕು 10 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ

ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸವು 10 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೂ ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷದ ನಂಬರ್ 112 ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸರತ್ತು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.