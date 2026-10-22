12:17 AM (IST) Oct 22

India Latest News Live 22 October 2026 iPhone ಖರೀದಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಆಪಲ್‌ ಕಂಪನಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
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09:09 AM (IST) Oct 22

India Latest News Live 22 October 2026 ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ - ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಡ್ರಾ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸತತ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿರಾಸೆ! ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸತತ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಡ್ರಾಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ 1 ಅಂಕ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೇರಲು 4 ಗೆಲುವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ.
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08:46 AM (IST) Oct 22

India Latest News Live 22 October 2026 ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತ vs ಕಿವೀಸ್‌ ಟಿ20 ಚಾಲೆಂಜ್‌; ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲಸ್‌ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್‌ ಏನು?

ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್‌ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಿವೀಸ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭುವನೇಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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07:59 AM (IST) Oct 22

India Latest News Live 22 October 2026 ಸಂಸತ್ತಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಗೋಲ್ ಹಿಂದಿನ ಮಹಾನ್ ಶಿಲ್ಪಿ ವುಮ್ಮಿಡಿ ಎಥಿರಾಜ್ (99) ನಿಧನ

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಗೋಲ್ ನಿರ್ಮಾತೃ ವುಮ್ಮಿಡಿ ಎಥಿರಾಜ್ (99) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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07:34 AM (IST) Oct 22

India Latest News Live 22 October 2026 ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್‌ ಗೇಮ್ಸ್ - ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 62 ಪದಕ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಭಾರತ!

Asian Para Games 2026: ಜಪಾನ್‌ನ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾರಾ ಏಷ್ಯನ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 62 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 42 ಪದಕಗಳು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಕೂಡ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

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07:19 AM (IST) Oct 22

India Latest News Live 22 October 2026 ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶ; ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ವಲಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೈತರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
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07:11 AM (IST) Oct 22

India Latest News Live 22 October 2026 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ - ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಸಂಘರ್ಷದ ತಾಣವಾಗದೆ ಸಹಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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