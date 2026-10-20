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- India Latest News Live: Gen-Z ಅರಾಜಕತೆ; ಹಿಂಸೆ, ದರೋಡೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ; ಲೂಟಿ ತಡೆಗೆ ಸರ್ಕಸ್
India Latest News Live: Gen-Z ಅರಾಜಕತೆ; ಹಿಂಸೆ, ದರೋಡೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ; ಲೂಟಿ ತಡೆಗೆ ಸರ್ಕಸ್
ಇಂದೋರ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಆತನ ಆಸ್ತಿ ಕಂಡು ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಬಳಿಕ 46 ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 64 ಕೋಟಿ ರು.
ಇಂದೋರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರು, ಹುದ್ದೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಾದಿತ ಆಸ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಖಾನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೇದೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 46 ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
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