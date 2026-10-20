08:59 AM (IST) Oct 20

India Latest News Live 20 October 2026 Gen-Z ಅರಾಜಕತೆ; ಹಿಂಸೆ, ದರೋಡೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ; ಲೂಟಿ ತಡೆಗೆ ಸರ್ಕಸ್‌

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆನ್‌ಝೀ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ನೂರಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಲಾರೆಂಟ್ ನುನೆಜ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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08:50 AM (IST) Oct 20

India Latest News Live 20 October 2026 ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಯಾವಗಿಂದ ಆರಂಭ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು? ಯಾವ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
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08:48 AM (IST) Oct 20

India Latest News Live 20 October 2026 ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸೇನಾ ಉಪಗ್ರಹ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಉಪಗ್ರಹ! ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಆಗಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಸೇನಾ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪುಟಿನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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08:26 AM (IST) Oct 20

India Latest News Live 20 October 2026 Warranty vs Guarantee - ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ

ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಾರಂಟಿ ಎಂದರೆ ಉಚಿತ ರಿಪೇರಿ, ಆದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಬಿಲ್ ಸಮೇತ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
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08:23 AM (IST) Oct 20

India Latest News Live 20 October 2026 Asian Para Games 2026 - ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ! ಮೊದಲ ದಿನವೇ 4 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 11 ಪದಕ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ!

Asian Para Games 2026: 5ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತ 4 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ಆರ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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07:59 AM (IST) Oct 20

India Latest News Live 20 October 2026 ದುರಂಧರ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಖ್ಯಾತ ಉಗ್ರ ಚೌಧರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ವಾರ್‌ ಮಟಾಶ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಷ್ಕರ್‌ ಎ ತೊಯ್ಬಾದ ಕುಖ್ಯಾತ ಉಗ್ರ ಚೌಧರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ವಾರ್‌ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಉರುಳಿಬಿದ್ದು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

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