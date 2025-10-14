- Home
- News
- India News
- India Latest News Live: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ, 144 ಸೀಟಿನ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಜೆಡಿಗೆ 135, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು?
LIVE NOW
India Latest News Live: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ, 144 ಸೀಟಿನ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಜೆಡಿಗೆ 135, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಸಾರಾಂಶ
ಪಟನಾ: ಬಿಹಾರದ ವಿಪಕ್ಷ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, 144 ಸೀಟಿನ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಜೆಡಿಗೆ 135, 70 ಸೀಟುಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 61 ದಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಿಪಿಐಎಂ ಎಲ್, ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂಗೆ 29ರಿಂದ 31 ಹಾಗೂ ಮುಕೇಶ್ ಸಹನಿ ಅವರ ವಿಐಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 16 ಸೀಟುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ 65 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಘೋಪುರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿ ಯಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪಿಕೆ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.