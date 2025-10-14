Bigg Boss Ex Contestant edin rose Sexually Harassed Outside Temple ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಅದೀನಾ ರೋಸ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ತಮಗಾದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ
ಈ ನಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 18 ಖ್ಯಾತಿಯ ಅದೀನಾ ರೋಸ್. ಅವರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಜಾಬಿ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಟ್ಟಿದ..
ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಐಡಿನ್, "ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಪಂಜಾಬಿ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಿದ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾಡು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವಳು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಟಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಡೆನ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, "ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಿರಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಟಿ "ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್, "ಓ ದೇವರೇ!!! ಐಡೆನ್, ಇಂತಹ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ನೀವು ದೃಢವಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವರು ವೀಡಿಯೊದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, "ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅರಬ್ ಅಥವಾ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಯೂಸರ್ಗಳು, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.