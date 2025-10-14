AIADMK CV Shanmugams Sexist Remark Sparks Outrage ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದ ಸಿವಿ ಷಣ್ಮುಗಂ, ಚುನಾವಣಾ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಅ.14): ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸಿವಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಷಣ್ಮುಗಂ, 'ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಘೋಷಣೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಗ್ರೈಂಡರ್, ಕುರಿ, ದನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರ ಮಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಚಿವೆ ಗೀತಾ ಜೀವನ್ ತಿರುಗೇಟು
ಡಿಎಂಕೆಯ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ತಿರುಮಿಗು ಗೀತಾ ಜೀವನ್, ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರನ್ನು "ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು "ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಡಿಎಂಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯಾಲ್ ಪಯಣಂ, ಕಲೈಗ್ನಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯೋಜನೆ, ಪುದುಮೈ ಪೆನ್ ಯೋಜನೆ, ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ತೋಳಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯ ಶಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರನ್ನು ಗೀತಾ ಜೀವನ್ ಟೀಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸಾಮಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ವಿಡಿಯಾಲ್ ಪಯಣಂ ಬಸ್ಗಳನ್ನು "ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪಿತ ಬಸ್ಗಳು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು "ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಿಎಂಕೆಯ ಸೌಮ್ಯ ಅನ್ಬುಮಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ 1,000 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರು ಮಹಿಳಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.