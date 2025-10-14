ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದರೂ, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿದೆ.

ದುಬೈ: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದರೂ, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂದು ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವು, ಎರಡು ಸೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ 52 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 61.90 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಗಳಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

ಕೇವಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 66.67% ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 36 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2025-27ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ ತಂಡವೂ ಭಾರತವೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ

ಐದು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವು, ಎರಡು ಸೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ 26 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 43.33% ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 16.67% ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಿದ ಐದೂ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋತ ವಿಂಡೀಸ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ.

Related Articles

Related image1
ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಗಂಭೀರ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್!
Related image2
Virat Kohli: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ; ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚರಿ ಭವಿಷ್ಯ!

ಪಾಕ್ ಎದುರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 277 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೋಚಕ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 277 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ರಿಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ 29 ರನ್ ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಡಿ ಜೋರ್ಜಿ 16 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನೂ 226 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನಾಯಕ ಏಯ್ಡನ್ ಮಾರ್ಕ್‌ರಮ್(3) ಮತ್ತು ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ (0) ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ನೋಮನ್ ಅಲಿ ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಈ ಮೊದಲು ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 216 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 269 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ಟೋನಿ ಡಿ ಜೋರ್ಜಿ ಅವರ 104 ರನ್‌ಗಳ ಹೋರಾಟದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 250ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ನೋಮನ್ ಅಲಿ ಆರು ಮತ್ತು ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

 