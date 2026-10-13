ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶೇ.12.6ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
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- India Latest News Live: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭ - ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ?
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India Latest News Live: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭ - ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ?
ಸಾರಾಂಶ
ಗುವಾಹಟಿ: ‘ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತಚೋರಿ ನಡೆದು ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಾನು ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವಿಎಂ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮತಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ''ಮತ ಕಳ್ಳತನ''ದ ಮೂಲಕವೇ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು
07:04 AM (IST) Oct 13
India Latest News Live 13 October 2026 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭ - ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ?
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