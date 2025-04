ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ನೆಗೆದ 6 ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು!

Read Full Article

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಏ.15) : 6 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ಕ್ಯಾಟಿ ಪೆರ್ರಿ ಒಳಗೊಂಡ 6 ಮಹಿಳೆಯರು ಜೆಫ್‌ ಬೆಜೋಸ್ ಒಡೆತನದ ಬ್ಲ್ಯೂ ಒರಿಜಿನ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದ ತಂಡವೊಂದು ಹೀಗೆ ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬ್ಲ್ಯೂ ಒರಿಜಿನ್‌ನ ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್‌ ಗಗನನೌಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಉಡ್ಡಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 107 ಕಿ.ಮೀ ಮೇಲಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದು ಬಳಿಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದೆ.

ಈ ಗಗನಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್‌ ಗಾಯಕಿ ಕೇಟಿ ಪೆರಿ, ಜೆಪ್ ಬೆಜೋಸ್‌ ಪ್ರೇಯಸಿ ಲಾರೆನ್ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್‌ , ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಮಂಡಾ ನ್ಗುಯೆನ್, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೇಲ್‌ ಕಿಂಗ್ , ನಾಸಾದ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐಶಾ ಬೋವ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕೆರಿಯಾನ್ನೆ ಪ್ಲಿನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. 1963ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್‌ ರಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನಾ ತೆರಷ್ಕೋವಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಗಗನಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.'

ಯಾನದ ವಿವರಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 2025, ಏಪ್ರಿಲ್ 14

ಸ್ಥಳ: ಪಶ್ಚಿಮ ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್

ಗಗನನೌಕೆ: ಬ್ಲ್ಯೂ ಒರಿಜಿನ್‌ನ ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್ (NS-31)

ಯಾನದ ಅವಧಿ: ಸುಮಾರು 10-11 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ: ಕಾರ್ಮನ್ ರೇಖೆಯಾಚೆಗೆ (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿರೇಖೆ, 100 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರ)

ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ: ಸುಮಾರು 107 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳು

ಅನುಭವ: ತೂಕರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿದರು

ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯಾನವು ಬ್ಲ್ಯೂ ಒರಿಜಿನ್‌ನ 11ನೇ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಯಾನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ 31ನೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು:

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆರು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗೈದವರು. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್ದರು:

ಕ್ಯಾಟಿ ಪೆರ್ರಿ (Katy Perry): ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ, ತನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 'What a Wonderful World' ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ 4 ವರ್ಷದ ಮಗಳಾದ ಡೈಸಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಡೈಸಿ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಲಾರೆನ್ ಸ್ಯಾಂಚೆಜ್ (Lauren Sánchez): ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್‌ರವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಿತ ಪತ್ನಿ, ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಈ ತಂಡದ ಆಯೋಜಕಿ. ಭೂಮಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಭಾವುಕರಾದ ಅವರು, ಈ ಅನುಭವವು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗೇಲ್ ಕಿಂಗ್ (Gayle King): CBS ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಸಹ-ನಿರೂಪಕಿ, ವಿಮಾನ ಭಯವಿದ್ದರೂ ಈ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಐಶಾ ಬೋವ್ (Aisha Bowe): ಮಾಜಿ NASA ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು STEM ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಚಾರಕಿ. ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಡಿರೇಖೆಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಏಕತೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಅಮಂಡಾ ನ್ಗುಯೆನ್ (Amanda Nguyen): ಜೈವಿಕಗಗನಯಾನ ತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಈ ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

ಕೆರಿಯಾನ್ನೆ ಫ್ಲಿನ್ (Kerianne Flynn): ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, "This Changes Everything" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು. ಈ ಯಾನವು ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.

