ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಲೂಕಾಸ್, ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಆಹಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಿದೇಶಿಗನಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಭಾವುಕತೆ: “ಈ ಗದ್ದಲವೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು!”
ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗನೊಬ್ಬ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಬಿಸಿಲು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಗ!
ಲೂಕಾಸ್ (Lukas) ಎಂಬ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅದೇ ವಾತಾವರಣ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗತೊಡಗಿತು.
ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ, ಕೋಪ, ದುಃಖದ ಅನುಭವ!
ಭಾರತದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಲೂಕಾಸ್, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ದುಃಖದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಭಾರತದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಂತೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯರ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವಿದೇಶಿಗ!
ತಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಲೂಕಾಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಜನರೂ ಹೌದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸೆ!
ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೂಕಾಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಆಶಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಲೂಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಸೆಯಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವ ಸಾರುತ್ತದೆ.