ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ನಿರಾಸೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಮೌನವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವವರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಮೌನವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು. ಅವರೇ ಪುಣೆಯ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ರಾಖ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ — ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಜನನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದವರ ವರ್ತನೆ ಕಂಡು ಮನನೊಂದ ವೈದ್ಯ!
ವೈದ್ಯರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ರಾಖ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಬದಲು ನಿರಾಸೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿಯೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈದ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕಲಕಿದವು. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನವೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮಗು ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತು.
ಸ್ವಂತ ಮಗಳೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ!
ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ರಾಖ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಕೆ ಭಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಉಪದೇಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ!
ಪುಣೆಯ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ರಾಖ್ ಅವರು ‘ಮುಲ್ಗಿ ವಾಚ್ವಾ ಅಭಿಯಾನ’ (Mulgi Vachva Abhiyan) ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿರುವ ಆಶಯ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ಆಕೆಯೂ ಮನೆಯ ಬೆಳಕು!
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ತಾರತಮ್ಯದ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ರಾಖ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ಜನನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಆಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವೈದ್ಯರ ಕಾರ್ಯ ಸಾರುತ್ತದೆ.