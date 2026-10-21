ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮನೆಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮನೆಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಕ್ಷಣವೂ ತಡಮಾಡದೆ ಒಳಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಆತ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನೀಡಲು ಬಂದಾಗ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ!
ಈ ಘಟನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಶಿವಾಂಗಿ ಜೋಶಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಶಿವಾಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಮಹಿಳೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ನ ನಡೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ!'
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾ. ಶಿವಾಂಗಿ ಜೋಶಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಭಾವುಕ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ ನೆನಪಿಸಿದ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊರನೋಟದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅಳೆಯಬಾರದು ಎಂದೂ ಶಿವಾಂಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಅವರ ರೂಪ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ. ಆತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
74 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 74 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಎಂತಹ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ! ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ. ಆತ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರನಂತೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.