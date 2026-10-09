ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವ ಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವ ಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಖುಷಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎದುರಾಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಪೋಷಕರ ಸಂತೋಷ, ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಭಾಷ್ಪದ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.
2.5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗಳು!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ನಿಯಾತಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸದೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭೇಟಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದನು. ನಿಯಾತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನದ ಸುಳಿವೂ ಸಿಗದಂತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ತಾಯಿ!
ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ನಿಯಾತಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದಿವೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ತಂದೆಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!
ನಿಯಾತಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಮಗಳನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಂಡ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಾತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿರುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ
ನಿಯಾತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಅಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾವನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನನ್ನ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ದೂರದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಕಾತರ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿಹಿಯಾದ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಷಣ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.