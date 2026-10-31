1946ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರಿಗೆ ಬಹುಮತವಿದ್ದರೂ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನೆಹರೂ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ 'ಮೊದಲ ಮತ ಕಳ್ಳತನ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್-ನೆಹರೂಗೆ ಬಿದ್ದ ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ೧೯೪೬ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಕ್ತಾರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ‘ವೋಟ್ ಚೋರಿ’ (ಮತ ಕಳ್ಳತನ) ನಡೆದಿದ್ದೇ 1946ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮತ್ತು 12-0 ಮತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
1946ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗಿನ ನಿಯಮದಂತೆ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ‘ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗಳು’ (PCC) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.
15 ಸಮಿತಿಗಳ ತೀರ್ಪು!
ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ 15 ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ 12 ಸಮಿತಿಗಳು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಉಳಿದ 3 ಸಮಿತಿಗಳು ಜೆ.ಬಿ.ಕೃಪಲಾನಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದವು. ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯೂ (0 ಮತ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ನೆಹರೂ ಪರವಾಗಿ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೆಹರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ, "ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹುಮತದ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟೇಲರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರ ಪುತ್ರ ದಾಹ್ಯಾಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಮಣಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಿಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗಿಂತ ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಐಕ್ಯತೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತು ಪಟೇಲರಿಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೂಚಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆದರು. ಪಟೇಲರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹವಿರಲಿಲ್ಲ.
ನೆಹರೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡೆಗಣನೆ!
ದಾಹ್ಯಾಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ (ಇವರು ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು) ಹಾಗೂ ಮಣಿಬೆನ್ ಇಬ್ಬರೂ ನೆಹರೂ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಟೇಲರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ದಾಹ್ಯಾಭಾಯಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಥಮ!
ಹಿಂಪಡೆದ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರವೂ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನೆಹರೂ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 565 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ!
1946ರ ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾರತ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಟೇಲರಿಗಿದ್ದರೂ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನೆಹರೂ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಪಟೇಲರ ದೇಶಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.