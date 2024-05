ಕೆಲಸ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಆಪ್ ಸಚಿವನ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್, ಅಮಾನತಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ!

ನವದೆಹಲಿ(ಮೇ.27) ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಜೈಲು-ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಆಪ್ ಸಚಿವನ ಕಾಮಕಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕೇಳಿ ಸಚಿವನ ಬಳಿ ಬಂದ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ತಜಿಂದರ್ ಬಗ್ಗಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಚಿವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

21 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಂಜಾಬ್ ಆಪ್ ಸಚಿವ ಬಾಲ್ಕಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಆಪ್ ಸಚಿವ, ಒಂದೆಡೆ ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಯುವತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಬಾಲ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಎದುರೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ ಸಚಿವ, ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯುವತಿಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Swati Maliwal assault case ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆಪ್ತನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಸಂಸದೆ ಸ್ವಾತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿನ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗ

ಯುವತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಮೈಥುನದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ತಜೀಂದರ್ ಬಗ್ಗಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸಚಿವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಸಿ ನಗ್ನವಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಆಪ್ ಸಚಿವ ಆಕೆಯನ್ನೂ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ, ತಾನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಂಡು ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Characterless AAP

AAP = Anti Aurat Party



After Lal Chand Kataruchak now Balkar Singh, AAP MLA whose video of masturbating with a 21-year girl is viral



Even Congress is attacking AAP but remains silent on Swati Maliwal



Will Kejriwal & Mann sack Balkar Singh? Will Kejriwal… pic.twitter.com/SgGM6E2oCd