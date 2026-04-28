ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದ ಗೂಗಲ್ AI ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು AI ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ . ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮಂಗಳವಾರ ವೆಂಕಟಾಪುರಂ ಸಮೀಪ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದ ಗೂಗಲ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ತರ್ಲುವಾಡ, ಅಡವಿವರಂ ಮತ್ತು ರಾಂಬಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ 1 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಹು-ಗಿಗಾವಾಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯೋಜನೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜೀತ್ ಅದಾನಿ, ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೂಡಿದೆ. ಭಾರತವು AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ದೇಶದೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ AI ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಸರಣ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಲಗಳು ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಗುಂಪು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. AI ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ, ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು
ಇದೇ ವೇಳೆ, Google ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಜೀತ್ ಅದಾನಿ, ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಥೋಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬಿಕಾಶ್ ಕೂಲೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕತ್ವ, ವಿಶಾಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.